Москва, , 20:14 — REGNUM В Москве по требованию Роспотребнадзора ужесточаются меры по профилактике коронавируса в общественном транспорте. Об этом сообщается 15 октября в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Коронавирус. Метро Mos.ru

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"Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», — говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, соответствующее предписание было получено от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

Отмечается, что контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте также будет усилен — проверки будут проводиться чаще, и теперь в них будут принимать участие сотрудники правоохранительные органы.

«В предписании говорится и о мерах, которые мы уже выполняем с самого начала пандемии и будем продолжать выполнять так же строго: все водители и машинисты московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом, дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена, мы обязаны проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников», — добавили в департаменте.

В сообщении отмечается, что водители и другие сотрудники столичного транспорта и ранее регулярно проходили тесты на коронавирус, тестирование будут продолжать.

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