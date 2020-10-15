Ростов-на-Дону, , 19:54 — REGNUM Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. Материалы направлены на новое судебное рассмотрение, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 15 октября.

Ранее Ворошиловский районный суд вынес оправдательный приговор чиновнику в связи с отсутствием в его деяниях состава преступлений. Однако, по мнению прокуратуры, в результате противоправных действий всё-таки были нарушены права и законные интересы граждан, была создана реальная опасность для жизни и здоровья людей, а также нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

ИА REGNUM напоминает, что 5 октября стало известно об увольнении руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства Романа Илюгина по собственному желанию.

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