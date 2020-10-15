Тюмень, , 19:40 — REGNUM В Тюменской области количество заражений коронавирусом выросло за неделю на 31%. Коечный фонд свободен на 10%. Об этом сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

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Темп прироста пневмоний в Тюменской области за неделю — более 22%. В возрастной структуре среди пациентов с COVID-19 люди в возрасте 30−64 лет составляют 62,5%, старше 65 лет — 20%, дети до 17 лет — 6,8%.

Однако показатель заболеваемости в регионе составил 733,5 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и по Уральскому федеральному округу.