Москва, , 19:34 — REGNUM Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на решение проблемы трехсменного обучения в школах. Это решение касается, прежде всего, Дагестана, Чечни и Бурятии, где этот вопрос стоит особенно остро уже не один год. Об этом объявил в ходе заседания правительства вице-премьер Михаил Мишустин. Денежные средства в эти субъекты будут направлены до конца следующего года.

Получит помощь федерального центра и Ингушетия, власти которой справились с проблемой в 2019 году, однако она может возникнуть вновь из-за высокого уровня рождаемости и имеющейся потребности в дополнительных ученических местах.

«Мы рассчитали потребность в дополнительных местах во всех общеобразовательных организациях, учитывали демографическую ситуацию в каждом регионе и сегодня направим средства на создание новых мест в школах тем субъектам Российской Федерации, где вопрос стоит особенно остро», — заявил Мишустин.

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