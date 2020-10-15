Любляна, , 19:29 — REGNUM Правительство Словении 15 октября подтвердило, что в стране за последние 24 года было зарегистрировано 745 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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С момента вспышки эпидемии в Словении количество заражённых возросло до 10.683, согласно данным Министерства здравоохранения страны.

Число новых заражений второй день подряд превышает 700 человек. Число госпитализированных пациентов в Словении также увеличилось.

Продолжается частичный карантин, который должен продлится в Словении две недели, будет действовать в тех регионах, где число больных на 100 000 жителей за последние 14 дней превысило 140. В основном речь идет о юго-восточных, центральных и северных частях страны.