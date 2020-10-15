Ростов-на-Дону, , 19:20 — REGNUM В Ростовской области студентов Южного федерального университета с подтверждённым положительным результатом теста на коронавирус переведут на онлайн-обучение. Об этом в социальных сетях сообщила ректор вуза Инна Шевченко.

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"Сейчас мы переводим на обучение в дистанционном формате группы, в которых есть студенты с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мы активно используем современные технологии для организации обучения в смешанных формах и готовы к любым вариантам развития событий», — написала ректор.

ИА REGNUM напоминает, что ректор ЮФУ получила положительный результат теста на коронавирус. Инна Шевченко продолжает работу в дистанционном режиме.

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