Севастополь, , 19:11 — REGNUM В Севастополе на две недели запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных свадеб с множеством гостей и многолюдных совещаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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На две недели в Севастополе приостанавливается деятельность театров и кинотеатров, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек. Запрещено проведение торжественных свадеб с количеством участников более 15 человек, экскурсии в Севастополе и совещания численностью более 30 человек.

«Ежедневно прирост по COVID — порядка 30 человек. Это много для Севастополя. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить уровень заболеваемости, чтобы система здравоохранения продолжала справляться с инфекцией», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

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