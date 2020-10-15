Ростов-на-Дону, , 19:07 — REGNUM Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

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«Друзья, сегодня я получила результат теста на ковид. Он оказался положительным. При этом чувствую я себя хорошо. Самоизолировалась дома, продолжаю работать. <…> Я остаюсь на связи и буду держать вас в курсе событий жизни нашего университета! Не болейте», — пожелала подписчикам руководитель вуза.

Инна Шевченко призвала жителей Ростовской области соблюдать санитарные требования, не посещать без острой необходимости общественные места и уважать окружающих.