Севастополь, , 18:59 — REGNUM В Севастополе из-за нехватки мест для пациентов с COVID-19 оказание плановой медицинской помощи приостановила городская больница № 9. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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Нагрузку горбольницы № 9 переложили на больницу № 1.

Практически полностью заполнены инфекционная больница и корпус для пациентов, переносящих COVID-19 в лёгкой форме. В связи с этим губернатор поручил перестроить работу первичного звена медицинской помощи и организовать лечение пациентов с лёгкой формой на дому, обеспечив необходимыми лекарствами.

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