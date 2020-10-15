Симферополь, , 22:07 — REGNUM Суточный антирекорд по выявленным случаям COVID-19 на территории Крыма стал поводом для бурного обсуждения среди пользователей сети. Граждане прокомментировали событие 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы обвинили в сложившейся ситуации частных предпринимателей, чья зависимость от туризма вынудила власти Крыма разрешить въезд на полуостров для отдыхающих. Теперь же весь регион несёт серьёзные издержки, считают люди.

«Таковы реалии, что для пополнения бюджета и, соответственно, карманов владельцев отелей, пансионатов, торговых точек необходимо было пойти на риски, при которых республика должна пожертвовать здоровьем граждан. Не верится, что пропуская путешественников с материковой части России на автотранспорте, железнодорожном и авиасообщением не понимали, что едут к нам не только здоровые граждане, но и больные, либо переносчики инфекции. Зачем же сейчас говорить, что виновато местное население?», — написал Роман С.

Другие оказались в замешательстве от того, что не увидели логики в соблюдении режима самоизоляции при первой волне коронавируса. Имеется в виду, что на полуострове не было критически большого числа заболевших коронавирусом жителей, но им приходилось сидеть дома, но после туристического сезона им придётся запереться вновь, но не по своей вине.

«Интересно, на что надеялись власти Крыма, когда открывали полуостров для туристов из других регионов? Главное, когда по три случая в сутки регистрировали, то всех местных заперли по домам. Дети целую четверть просидели дома. А теперь кто-то деньги с отдыхающих зарабатывает, а дети, по ходу, снова осенью будут дома взаперти сидеть и физкультуру делать письменно. Зачем же мы сидели больше двух месяцев? Что бы летом кто-то на туристах заработал?», — задаётся вопросом Анта К.

Часть пользователей решила поделиться личными историями, которые дают понимание реальной ситуации в регионе. Так один из жителей описал трудностями с тем, чтобы получить кардиологическую помощь.

«Симферопольский госпиталь для ветеранов полностью вывезли, все заразились коронавирусом. Отца отвезли в Армянск с сердечной недостаточностью! Сначала 2 часа тряски, транспортировка, а оказалось, что там даже кардиологического отделения нет! Когда прислали кардиолога, оказалось поздно — отец умер. Я что хочу сказать, мы, наши родители, не дай Бог дети, будем умирать не только от коронавируса, но и от других болезней. В кардиологии сейчас принимают только с инфарктом, а как же другие больные? Как не хотелось бы, но не верим мы в нашу медицину. Понимаю, что они и жизни спасают, но халатность огромная!», — считает Радион В.

Нашлись и те, кто написал прямо из больницы. По словам граждан, медучреждения переполнены, а исследования на выявление COVID-19 делаются слишком долго, что только ухудшает сложившееся положение дел.

«Короче, ужас какой-то. Сначала скорые не хотят в больницу забирать. Типа мест нет. Но когда я туда всё-таки попал, оказалось, что вместе с больными пневмонией позабирали много людей с положительными тестами, у которых не было пневмонии. Лечение им не требуется. Но койки они занимают. После моего лечения на протяжении двух недель, я уже три дня просто лежу в больнице. Никаких процедур, жду третий отрицательный тест, без которого не могут выписать. Оказалось, что тест сдал в среду, а в лабораторию его передали только в субботу», — поделился Hankey B.

Напомним, 15 октября стало известно, за последние сутки в Крыму был зафиксирован антирекорд по выявленным случаям COVID-19, которых зафиксировали 171.