Липецк, , 18:21 — REGNUM В Липецкой области граждане с подтверждённым диагнозом COVID-19, которые лечатся на дому, бесплатно получат прописанные врачом лекарства. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в областной Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области» приняли депутаты областного совета.

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Спикер облсовета Павел Путилин рассказал, что врачи и фельдшеры будут выписывать рецепты на необходимые для лечения препараты. Перечень бесплатных лекарств утвержден программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Липецкой области

Согласно прогнозу, в ноябре и декабре на бесплатные лекарства из областного бюджета потребуется дополнительно 9,3 млн рублей. В 2021 году на эти цели будет направлено более 56 млн рублей.

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