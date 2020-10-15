Москва, , 18:25 — REGNUM Мосгорсуд смягчил наказание учредителю «НТ-фарма» Рустаму Атауллаханову и гендиректору компании Евгению Султанову, которые были признаны виновными в хищении свыше 420 млн рублей у «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Суд апелляционной инстанции постановил приговор изменить, сроки наказания смягчить», — отметили в Мосгорсуде.

Апелляция назначила Атауллаханову окончательно назначено семь лет и 11 месяцев вместо 8 лет колонии, Султанову — четыре года и 11 месяцев вместо пяти лет колонии. Кроме того, Султанову зачтено время содержания под домашним арестом с 14 июля 2018 до 27 января 2020 года из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы.

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