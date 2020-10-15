Москва, , 18:17 — REGNUM Российские моряки, освобожденные из плена африканских пиратов, будут отправлены в Россию специальным рейсом в ближайшие дни. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Моряки находятся в Малабо. Сегодня или завтра должны вылететь на Родину, состояние оценивается как удовлетворительное. Таким образом, подошла к благополучному завершению драматическая история пребывания российских моряков в пиратском плену», — отметила Захарова.

Напомним, 6 октября благодаря действиям российского МИД российские моряки, а также граждане Украины и Гвинеи были перевезены в безопасное место. Освобождения пленники ждали с 9 мая.