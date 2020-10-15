Задонск, Липецкая область, 15 октября 2020, 18:15 — REGNUM В Липецкой области Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с 12 октября закрыт на карантин, сообщает ИА REGNUM.
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Причиной такого решения на официальном сайте монастыря названо «ухудшение эпидемиологической ситуации» в регионе. Изначально карантин запланирован на две недели. В течение этого времени на территорию монастыря и в храмы обители не будут пускать паломников и прихожан.
В храмах продолжатся богослужения, но без присутствия прихожан.
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