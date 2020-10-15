Подгорица, 15 октября 2020, 18:06 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории отправил 1280 ПЦР-тестов на коронавирус на анализ в Германию, поскольку лаборатории института не справляются с ежедневным увеличением количества тестов.
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Результаты анализа проб из Германии ожидаются в ближайшее время.
По словам врачей из института, на количество новых зараженных повлияли и распространению вируса способствовали многочисленные собрания, собрания, свадьбы, семейные торжества и дни рождения, которые были организованы за последние полтора месяца.
Врачи опасаются, что система здравоохранения может не выдержать притока серьезных случаев заболевания, и призывают людей соблюдать меры, прописанные для каждого муниципалитета и общие — такие как маска, дистанция и гигиена рук.