Москва, , 18:02 — REGNUM В связи с осложнением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, группы быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ», сформированные весной этого года, возобновили работу.

Группа из семи человек помогала врачам и медперсоналу в подготовке коечного фонда для приема больных короновирусом в павильоне парка «Сокольники». Пункт приема рассчитан на 1200 человек.

«Наша помощь опять нужна, а это значит, что собираемся и едем. Рук не хватает, успеть нужно многое. Мы в Москве начали, теперь ребята в регионах подхватят. В «Сокольниках» в основном помогали с расстановкой необходимой мебели — кровати, прикроватные тумбочки, стулья. Все для нас уже понятно, и медперсоналу не нужно тратить много времени, чтобы объяснять нам, что надо делать. Мы и так знаем. Это существенно экономит время», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» Московской области Антон Выборнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года группы оперативного реагирования «Молодёжки ОНФ» были сформированы почти во всех регионах страны специально для оперативной помощи медикам. Они были задействованы в работах по переоборудованию корпусов больниц для коронавирусных пациентов или развертыванию новых стационаров. Кроме того, команда «Молодёжки ОНФ» работала в рамках штабов #МыВместе, оказывая помощь находящимся на самоизоляции пожилым жителям, многодетным семьям, одиноким и людям, которые имеют ограничения по здоровью. Популярной была акция «Довези врача до дома», цель которой — помочь медицинскому персоналу добраться из дома до работы и обратно.

«Весной мы переживали сложное время и, честно говоря, думали, что все закончилось. Но выходит иначе. Сейчас в регионах вновь открывают волонтерские штабы по помощи населению. А мы, «Молодёжкой ОНФ», решили возобновить нашу акцию «Довези врача до дома» и работу групп быстрого реагирования. В пандемию и период самоизоляции автопарк акции составлял более тысячи машин по стране, к нам присоединялись целые службы такси и отдельные небезразличные граждане. Сейчас тоже призываю подключиться тех, у кого есть автомобиль, свободное время и желание сделать доброе дело для врачей. Медики вновь на передовой, и им обязательно нужно помогать. А кто еще, если не мы с вами?» — сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Стать частью команды волонтеров может любой желающий. Достаточно написать в региональную группу «Молодёжки ОНФ» в социальной сети ВКонтакте. На все выезды каждый участник команды в обязательном порядке обеспечивается средствами индивидуальной защиты.