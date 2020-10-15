Москва, 15 октября 2020, 18:02 — REGNUM В связи с осложнением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, группы быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ», сформированные весной этого года, возобновили работу.
Группа из семи человек помогала врачам и медперсоналу в подготовке коечного фонда для приема больных короновирусом в павильоне парка «Сокольники». Пункт приема рассчитан на 1200 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года группы оперативного реагирования «Молодёжки ОНФ» были сформированы почти во всех регионах страны специально для оперативной помощи медикам. Они были задействованы в работах по переоборудованию корпусов больниц для коронавирусных пациентов или развертыванию новых стационаров. Кроме того, команда «Молодёжки ОНФ» работала в рамках штабов #МыВместе, оказывая помощь находящимся на самоизоляции пожилым жителям, многодетным семьям, одиноким и людям, которые имеют ограничения по здоровью. Популярной была акция «Довези врача до дома», цель которой — помочь медицинскому персоналу добраться из дома до работы и обратно.
Стать частью команды волонтеров может любой желающий. Достаточно написать в региональную группу «Молодёжки ОНФ» в социальной сети ВКонтакте. На все выезды каждый участник команды в обязательном порядке обеспечивается средствами индивидуальной защиты.