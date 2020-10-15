Домодедово, Московская область, , 18:02 — REGNUM Для контроля за соблюдением масочного режима в аэропорту «Домодедово» дополнительно направят 60 волонтеров. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На входе в аэропорт «Домодедово» измеряют температуру, в аэровокзале нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции, работают пункты дезинфекции рук», —рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

По её словам, не все пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию в аэропорту. Поэтому в целях усиления контроля будет дополнительно направлено 60 волонтеров, которые работать на входе и выходе, а также внутри объекта.

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