Белгород, 15 октября 2020, 17:46 — REGNUM Бумажные чеки перестанут выдавать пассажирам при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Белгорода. Подтверждать факт оплаты будут с помощью карты, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.
Чтобы подтвердить факт оплаты проезда, пассажиру нужно будет приложить банковскую карту к терминалу контролёра. Аппарат покажет дату и время последней транзакции, при этом, по заверению властей, реквизиты карты и данные владельца сканироваться не будут. При необходимости чек можно распечатать в личном кабинете пассажира на сайте Единой транспортной компании. При наличной оплате чек выдаст водитель.
Нововведение начнёт действовать с 16 октября в Белгородской агломерации.