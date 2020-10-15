Москва, , 22:32 — REGNUM Требование Белоруссии справок об отсутствии коронавируса, при въезде в республику, у иностранных граждан вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть комментаторов оказалась возмущена подобными требованиями белорусской стороны. Они предложили властям республики самим оплачивать тесты на коронавирус, для въезжающих в страну иностранцев.

«Ну вот пусть белорусская сторона сама и делает эти анализы всем въезжающим россиянам за свой счёт. За счёт тех полутора миллиардов долларов, которые Путин подарил Лукашенко в сентябре 2020», — считает Павел К.

Другие оказались в замешательстве. Граждан пугает то, что помимо сдачи теста, они столкнулись с трудностями по передвижению в Белоруссии. Многим попросту тяжело попасть в отдаленные регионы республики.

«Это чтобы раз в месяц я могла съездить к родителям, для этого я должна ежемесячно сдавать тест? Да и на чём, чёрт побери, мне добираться, если не ходят поезда? Лететь через Минск самолётом и добираться далее на перекладных — довольно накладно. Да и по времени довольно долго», — пишет Любовь Е.

Некоторые пользователи задались вопросом: как быть с тем, если поездка имеет срочный характер? Граждане возмущены отсутствием человеческого подхода в вопросе въезда на территорию Белоруссии.

«Анализ делают не за час. У нас платный делают за сутки, но записаться надо заранее, дня за три. А если поездка срочная? Например, похороны», — написал пользователь под псевдонимом «Кузьма Кот».

Нашлись и те, кто рассказал, как на самом деле выдаются справки об отсутствии коронавируса для граждан России. По словам данных пользователей, несмотря на ожидание в несколько дней, получить подобный документ не составляет никакого труда.

«Реально, кто-нибудь получал эту справку? Знаете, как её выдают? В России. Справка! Вы только не ржите, но эту справку у нас выписывают с закрытыми глазами. Даже покупать не нужно, даже шоколадку не нужно. Это Россия. У нас добиться диагноза на коронавирус — это, как Манна небесная. Только по согласованию высшего руководства. Справку получить прямо с температурой можно. Более того, можно просто на другого человека получить. Достаточно сказать просто, что мы вместе едем в Беларусь!», — поделился Сергей М.

Напомним, 14 октября стало известно, что Совет министров Белоруссии предписал въезжающим на территорию республики иностранным гражданам иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус.