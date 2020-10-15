Москва, , 17:38 — REGNUM Большинство граждан России полагают, что не смогут провести новогодние праздники за границей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Опрос среди клиентов сервиса показал, что 81% из них считают, что им не удастся провести праздники за границей. При этом 52% уехали бы отдыхать за границу на Новый год, если бы такая возможность была. В поездку по России готовы отправиться в два раза меньше респондентов — только 26%.

Большая часть опрошенных высказали мнение, что к наступлению 2021 года для туристов будут закрыты все границы — такую точку зрения высказали 34% респондентов. При этом 21% граждан полагают, что будет возможность уехать максимум в пять стран. Ещё 12% предположили, что для визита будут доступны 5−10 стран, 10% рассчитывают на выбор из 10−15 стран, 7% надеются, что выехать можно будет по 15−20 заграничным направлениям, а 6% — по 20−30. При этом 5% путешественников думают, что вариантов будет больше тридцати, столько же опрошенных верят, что к 2021 году в России откроют все границы.

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