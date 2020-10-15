Москва, , 17:30 — REGNUM Дефицит витамина D и ожирение — одни из ключевых причин, которые могут привести к тяжелой форме коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября заявил генеральный директор находящегося в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова академик Евгений Шляхто на пресс-конференции в столице.

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По его словам, увеличить риск тяжелого течения заболевания и привести к летальному исходу для пациентов с коронавирусной инфекцией могут различные патологии, ожирение и нехватка витамина D.

У пациентов с ожирением риск тяжелого течения ковида вырастает более чем в семь раз, риск летального исхода — почти в девять раз, пояснил специалист.

Что касается витамина D, то его дефицит выявлен в организме у 71,3% инфицированных коронавирусной инфекцией, у 36,3% диагностирован тяжелый дефицит этого витамина.

«Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания — как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения», — отметил академик Шляхто.

В свою очередь гендиректор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов указал, что сердечно-сосудистые патологии сами по себе не повышают риск заразиться коронавирусом, но приводят к более тяжелому течению болезни. Так, риск госпитализации они увеличивают примерно в шесть раз, а риск летального исхода — в 12 раз.

Бойцов также пояснил, что сердечно-сосудистые заболевания обнаруживаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19, и являются самой частой сопутствующей патологией при этой болезни, поскольку заболевают, в основном, пожилые пациенты.

«Риск инфаркта миокарда по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта — в шесть-семь раз, добавил он», — уточнил Бойцов.

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