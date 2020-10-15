Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону планируется построить новый приют для безнадзорных животных. Об этом на встрече с журналистами сообщили заместитель директора городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Роман Морозов.

В течение пяти лет предполагается создать новый центр, чтобы решить вопрос численности бродячих псов и кошек. Здание будет оснащено необходимым оборудованием для проведения отлова, стерилизации и вакцинации животных. Власти намерены вынесли приют за пределы центральной части Ростова-на-Дону.

В настоящее время действующий городской центр регулирования численности безнадзорных животных занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией собак и кошек. Затем животных возвращают обратно. Это позволяет сдержать рост численности бездомных четвероногих, однако необходимы дополнительные меры. В приюте содержатся более 1 тыс. животных.

ИА REGNUM напоминает, что проблема увеличения числа безнадзорных животных для Ростова-на-Дону не новая. Ещё в 2018 году волонтёры предложили естественным и гуманным способом сократить численность бродячих собак в рамках реализации проекта «Собачий патруль».

Читайте ранее в этом сюжете: Директор ростовского центра безнадзорных животных сохранил пост