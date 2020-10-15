Москва, , 22:06 — REGNUM Введение в ряде городов на территории Франции комендантского часа в связи с пандемией коронавируса вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане поделились комментариями 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Объясните, как это должно работать? Вечером и ночью на улицах и так гораздо меньше народа, чем утром и днём. Если дело касается преимущественно питейных заведений, ну закрывайте их пораньше или введите лимит заполняемости, а за нарушения штрафуйте», — предлагает Антон.

Многие комментаторы попытались объяснить, зачем президенту Франции Эммануэлю Макрону понадобилось вводить комендантский час. Часть граждан оказалась уверена, что это решение было вызвано протестной активностью со стороны жёлтых жилетов.

«Комендантский час от жёлтых жилетов. Даже не пытаются версию поприличнее придумать. Вообще не стараются», — считает Дмитрий А.

Другие задались вопросом: зачем вводить подобные ограничения? Данные граждане делают вывод, что имеющиеся меры борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, к примеру, в виде ношения медицинских масок, попросту не работают.

«Я вот не пойму. Если в Европе так всё строго, а коронавирусом уже более 20 тысяч в сутки заболевают, то тогда выходит, что ограничительные меры и маски не работают?», — задаётся вопросом Константин.

Отдельные комментаторы принялись иронизировать над формулировкой введения комендантского часа в ночное время суток. Пользователи задались шуточным вопросом: разве вирус опаснее ночью, чем днём?

«Вирус что, наиболее агрессивен в ночное время? А утром, после рассвета, он теряет силу? Прямо дракула какой-то! Как вирус может определить время суток?», — вопрошает Юлия Г.

Нашлись и те, кто поделился личными наблюдениями за ситуацией в Европе. Граждане отметили, что по сравнению с теми ограничениями, которые введены, к примеру, во Франции, в России чувствуется намного больше свободы.

«Приехал из Европы, работал там программистом. Все ходят в масках. Строгий карантин везде: в Германии, во Франции, в Италии. Я вам скажу, что карантинные меры в России такие, что можно сказать, что их нет. В Европе труба — всё закрыто. Везде бизнес банкротится, бомжей стало много. Вечером на улицу не выйти — ограничения. Короче, плюнул и уехал, больше не поеду. В России свободнее намного, как я увидел по приезду», — отметил ALEX.

Напомним, 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории ряда городов страны вводится комендантский час в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.