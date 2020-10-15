Тюмень, , 17:14 — REGNUM Студенты Тюменского государственного медицинского университета записали обращение к властям региона и к руководству вуза, в котором рассказывают, как их заставляют работать в поликлиниках по шесть часов под угрозой отчисления и лишения баллов без тестирования на коронавирус. Видео на YouTube выложил портал 72.ru.

Студенты-медики Тюменского государственного медицинского университета требуют человеческого отношения к себе Https://www.youtube.com/watch?v=F6pZvYmQ-zo&feature=emb_logo

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Студенты сообщают, что с весны работали в отрядах волонтёров-медиков и от добровольной помощи не отказываются. Однако труд в поликлинике отличается от волонтёрства, которое было в свободное от учёбы время.

Будущие медики готовы оказывать медпомощь населению, но не в ущерб учёбе, и в соответствии с компетенциями.

«Нас снимают с циклов лекций по поликлинической терапии и ставят заниматься термометрией в поликлиниках, отвечать на звонки, заполнять бумаги, что не входит в нашу компетенцию. Мы помощники врачей. Кроме того, в поликлиниках нам приходится контактировать с пациентами, но нас даже тестировать на коронавирус не хотят, и есть ребята, которые уже заразились. При этом нам приходится совмещать работу с обязательной учебой, которую никто не отменял. После шести часов работы мы дистанционно изучаем материалы в Zoom, готовимся к тестам», — сообщают студенты ТюмГУ.

Руководство вуза жалобы будущих медиков не воспринимает и даже стыдит их.

«Нам сказали, что разочарованы в нас, так как мы должны быть готовы всегда к такому», — сообщают будущие медики.

Руководство Тюменского медуниверситета хранит молчание. Студенты-медики продолжают требовать человеческого отношения к себе: не только «кнута», но и «пряника» в виде тестирования на коронавирус и отведённого на учёбу времени.