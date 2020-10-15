Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:47 — REGNUM В Нижнем Тагиле объявили поиск организации-аутсорсера для обслуживания городской станции скорой помощи. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком является сама станция скорой помощи. Стоимость аукциона пока не сформирована.

В данный момент заказчик запрашивает цены за услуги аутсорсинга. Планируется заказать 30 машин с водителями на период с 2021 по 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл ряд скандалов, связанных с переводом скорых на аутсорсинг. Часть водителей вынужденно уволились из-за невозможных, с их точки зрения, условий работы.

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