Москва, , 17:10 — REGNUM После первой волны пандемии коронавируса изменений в системе школьного образования России не последовало, система не адаптировалась, а соответствующего перераспределения бюджетов от бумажных учебных материалов к цифровым не последовало. Об этом 15 октября ИА REGNUM заявил директор ЯКласс в России Андрей Илингин, комментируя возвращение в школах к дистанционному обучению.

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«Возможно, перераспределение произойдет только в следующем финансовом году. Некоторые регионы успели самостоятельно перестроиться и оказались лучше готовы ко второй волне коронавируса и новому этапу дистанта — они делают централизованные закупки цифровых образовательных ресурсов, сервисов для видеоконференций и экстренно переобучают педагогов школ. Эти закупки они начали делать весной и сейчас завершают процесс, распределяют лицензии, завершают обучение учителей. В лидерах, по нашим данным, Башкортостан, Чечня, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области. Они лучше подготовлены ко второй волне. Быстро меняют свои образовательные системы и выстраивают партнерства с цифровыми компаниями, занимаются переподготовкой учителей в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Новгородской, и Самарской, Иркутской областях, в Краснодарском крае и ЯНАО».

По его словам, многие регионы пассивно относятся к проблеме и надеются, что за них все решат сверху. «Проблемы сами собой не решаются, особенно, те, что вызваны пандемией. Руководство регионов ещё весной встретило сильную негативную реакцию родителей из-за некачественно организованного онлайн-обучения. Несмотря на большое количество сервисов и новых онлайн-продуктов изменений в таких регионах не случится без тщательного курирования вопроса региональными министерствами образования и муниципальными управлениями, которые должны быть заинтересованы в перестройке системы образования в регионе», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что решить этот вопрос можно внедрением более прогрессивных управленческих команд в регионах и сотрудничеством с частными компаниями, которые могут оперативно инвестировать в сектор образования и делиться своей экспертизой. Илингин видит решение в обучении педагогов цифровым компетенциям, перераспределении бюджетов, сотрудничестве с онлайн-сервисами.

Он обратил внимание, что сейчас педагогам проще, чем весной: почти все освоили электронную почту, чаты, сервисы видео-конференций и цифровые образовательные ресурсы.

Он также добавил, что онлайн-обучение на протяжении всего учебного года совершенно точно не скажется положительно на уровне образования школьников. «При острой необходимости и угрозе жизни из-за коронавируса это отличный выход. Идеальный вариант — смешанное обучение, когда преимущества онлайн-обучения сочетаются с мотивацией и групповой работой учителей с детьми в очном формате», — резюмировал эксперт.