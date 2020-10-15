Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В Свердловской области стартовал общероссийский фестиваль «Герои большой страны». Его проводит правительство региона при поддержке со стороны губернатора Евгения Куйвашева, а также Минобороны России, Всероссийской гостелерадиокомпанией и Национального благотворительного фонда, сообщает пресс-служба мероприятия.

Также в подготовке фестиваля участвует Свердловская киностудия, являющаяся организационным партнёром и главной площадкой. А финансовым оператором выступает Фонд развития культуры и кинематографии «Страна».

Фестиваль проводится впервые. Он состоит из основного, сценарного и профессионального конкурсов и из фестивального показа кинопроектов. Его целями являются объединение создателей фильмов и контента о героях страны и во всех профессиональных сферах, и в обычной жизни, отбор лучших творческих решений и произведений, которые дают молодому поколению верные нравственные и духовные ориентиры. Заявки на участие принимаются до 15 ноября. Церемония награждения запланирована в Екатеринбурге на 12 декабря.