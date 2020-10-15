Москва, , 22:06 — REGNUM Возобновление в России авиасообщения с Сербией, Японией и Кубой породило множество комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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"Что-то не понятная ситуация. Чуть ли не каждый день бьются антирекорды по заболеваемости ковидом, а Россия открывает авиасообщение с Сербией и Японией», — пишет Михаил.

Многие принялись иронизировать над ситуацией. По мнению граждан, возобновление авиасообщения на фоне роста заболеваемости коронавирусом является нелепым решением, противоречащим здравому смыслу.

«Очень вовремя! Всех по домам посадить хотят, штрафовать за нарушение, отправить на удаление, но авиасообщение при этом открыть! Гениально!» — написал Сергей Ф.

Часть пользователей принялась перечислять различные ограничения и сложности, которая вызвала пандемия в России. Граждане задаются вопросом, как при таких издержках можно открывать авиасообщение с другими странами?

«Расширяют коечный фонд, открывают новые госпитали, устанавливают жесточайшие ограничения, закрывают школы и отправляют детей на дистанционку, ограничивают плановую медицинскую помощь. И так далее, и далее, и далее. А авиасообщение открывают! Для чего? Может быть, чтобы родню свою и олигархическую вывозить из страны? Ну, а как еще этот жест понимать?» — считает cvacol.

Даже если учесть тот факт, что подобное решение направлено на поддержку авиационной отрасли, тем не менее комментаторы считают, что раз российская власть активно занимается «запугиванием» населения, то и решения должны носить соответствующий характер. Но налицо противоречие, считают люди.

«Кроме ругательств, ничего в голову не лезет. Слов нет. И все через Москву полетят. Школы на дистанционке, 50% персонала на удалёнке, льготные проездные в Москве для учащихся и пенсионеров заблокированы, мест в больницах нет. И в госпиталях уже мест не осталось. Но зато мы поддерживаем авиационную отрасль и дружим с зарубежными странами», — поделилась Марина М.

Нашлись и те, кто попытался провести логическую цепочку, согласно которой нет принципиальной разницы в опасности распространения новой коронавирусной инфекции, что в салоне самолёта, что в вагоне метрополитена.

«Чем авиасообщение с новыми странами отличается от авиасообщения между регионами страны? А чем авиасообщение между регионами страны отличается от езды в метро?» — задаётся вопросом пользователь Arcade Ace.

Напомним, 14 октября стало известно, что Российская Федерация возобновляет авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.