Москва, , 16:51 — REGNUM Московские работодатели могут не предоставлять списки переведённых на дистанционный режим работы сотрудников, если в перечне не произошло изменений. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 15 октября.

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В тексте говорится, что в случае отсутствия изменений в уже представленных сведениях о работниках еженедельное представление таких сведений не требуется.

«При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения», — сказано в тексте документа.

Обязательная отчётность по работникам, отправленным на удалёнку, введена с 19 октября. Организации обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.