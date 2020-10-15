Махачкала, , 17:48 — REGNUM Девять детей остаются в больнице после массового отравления воспитанников детских садов Махачкалы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе правительства Дагестана по итогам заседания региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Напомним, с 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией, почти 50 из них госпитализировали. Установлено, что большинство из пострадавших посещали детские сады города. Отдельные случаи инфицирования были выявлены и в школах столицы Дагестана.

«На сегодняшний день 40 пациентов из 49, ранее госпитализированных в медучреждения, уже выписаны из больницы. Результаты исследований выявили сочетание таких инфекций, как дизентерия и ротавирус», — сообщила на заседании замминистра здравоохранения региона Раиса Шахсинова.

По предварительным данным эпидрасследования, путь передачи инфекции пищевой. В настоящее время в городе приостановлена работа пяти детских садов, в которых было зарегистрировано больше всего случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции.

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