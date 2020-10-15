Киев, , 16:41 — REGNUM За последние девять месяцев из медицинских учреждений Киева уволились свыше семи тысяч работников, заявил журналистам сегодня, 15 октября, мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Мэр уточнил, что почти половина из уволившихся — технические работники, а не медики.

Тем не менее, добавил мэр, к сожалению, «есть и отток медицинских кадров, даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий их работы».

Кличко отметил, что одна из ключевых причин массовых увольнений медиков — пандемия коронавируса, но добавил, что есть и другие причины.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным, озвученным на Украине в сентябре, с начала второго этапа медицинской реформы (1 апреля 2020 года) в целом по стране уволились 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших в учреждениях предоставления вторичной медицинской помощи.