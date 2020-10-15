Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Лицей № 130 (Екатеринбург) частично перейдёт на дистанционный режим обучения, сообщили в оперштабе Свердловской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

Как передаёт интернет-газета Znak, родители сообщили о вспышке COVID-19 в учебном учреждении. В штабе не сообщили, сколько человек заболели и каков их диагноз.

По информации структуры, на дистанционное обучение переведены шесть классов лицея. Кроме того, из-за обработки лицея хлорсодержащим раствором, с 6-го по 8-й классы переведут на «дистант» в течение одного дня, 16 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе ушла на дистанционный формат обучения музыкальная школа № 1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге перевели на дистанционный режим музыкальную школу