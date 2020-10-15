Рязань, , 16:34 — REGNUM В Рязанской области на стратегической сессии регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени» профильные ведомства отобрали лучшие проекты, сообщают «Рязанские ведомости».

Региональный министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина рассказала, что из 21 рассмотренного проекта пять уже реализуются в области, в том числе и с помощью губернаторского гранта. Одной из отобранных идей стал проект образовательной социальной сети «Дети.Digital», направленный на профориентацию школьников.

Министр спорта Рязанской области области Владислав Фролов отметил, что проекты отбирались с учётом задачи привлечь к занятию спортом как можно больше людей разных возрастов. На форумя от региона представят два проекта: вид спорта «Рыбатлон» и мобильное приложение «Phygital — спорт Рязань».

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани представили проекты форума «Сильные идеи для нового времени»