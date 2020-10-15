Мурманск, 15 октября 2020, 16:34 — REGNUM Мурманский минздрав стремительно увеличивает количество коек в медучреждениях для размещения пациентов с COVID-19.
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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в больницах региона дополнительно уже развернуто 70 инфекционных коек, на следующей неделе коечный фонд увеличится еще на 224 места.
По данным оперативного штаба, число тяжелых пациентов с COVID-19 в регионе растет.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти приняли решение приостановить прием пациентов в стационарах, чтобы усилить работу «антиковидного» фронта.