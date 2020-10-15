Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинске общественный транспорт снова проверили на предмет соблюдения масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Рейд провели представители полиции, управления транспорта горадминистрации, технического надзора ГИБДД, Роспотребнадзора и отдела государственного автодорожного надзора. Они проверили санитарное и техническое состояние транспортных средств, наличие документов для работы и проконтролировали соблюдение требования о ношении масок.

Всего было составлено 15 протоколов, из них шесть против пассажиров. Также проверяющие обнаружили неисправный транспорт. Его сняли с линии и перевезли на специализированную стоянку.