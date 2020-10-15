Мурманск, , 16:27 — REGNUM Уровень выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции в Мурманской области составляет 83%. По России этот показатель ниже — 77%. Количество летальных случаев из-за COVID-19 в регионе в 2,4 раза меньше, чем в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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В целом ситуацию по коронавирусу удается стабилизировать, в том числе благодаря введенным в тестовом режиме дополнительным ограничениям, но важно сохранить жесткий контроль за соблюдением этих мер — такое заявление сделал сегодня губернатор Андрей Чибис, открывая совещание с главами муниципальных образований.

«Те ограничительные меры, которые действуют в регионе, позволили нам контролировать ситуацию. Мы видим, что ситуация напряженная, но достаточно стабильная. Признаюсь, что ожидали более тяжелого сценария, чем имеем сегодня. Набор мероприятий, связанных с повышенной готовностью системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду и параллельно с борьбой с пандемией, то, что мы вместе с вами запустили тепло в дома северян и соцучреждения в начале сентября, — все это позволило снизить риски, но они по-прежнему сохраняются», — сказал губернатор.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 157 новых случаев COVID-19. С начала пандемии этот диагноз был поставлен 16 945 пациентам, 243 из них скончались.