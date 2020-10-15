Челябинск, , 16:19 — REGNUM В Челябинской области отмечен рост числа внебольничных пневмоний. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава областного Роспотребнадзора Анатолий Семёнов.

На прошлой неделе в регионе зафиксировали 4466 случаев заболевания. Это на 15% больше, чем неделей ранее, и практически в восемь раз выше среднемноголетних значений.

Руководитель добавил, что в основном эти пневмонии встречаются у взрослых, более чем в 98% случаев. Отметим, рост числа внебольничных пневмоний фиксируют и в ряде других регионов России.