Ставрополь, , 17:51 — REGNUM Ленинский районный суд Ставрополя признал бывшего заместителя председателя правительства региона Ирину Кувалдину виновной в превышении должностных полномочий. Экс-чиновнице назначено наказание в виде штрафа, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Кувалдиной было возбуждено в марте 2019 года. По информации местных СМИ, ее обвинили в незаконном оказании помощи Ставропольскому колледжу связи при получении учреждением образования бюджетного финансирования в размере 34,5 млн рублей. Учебным заведением в тот период руководил ее муж Павел Кувалдин.

Суд приговорил бывшего вице-премьера к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности в органах госвласти. Отмечается, что при вынесении решения суд принял во внимание положительную характеристику Кувалдиной, которая более 22 лет проработала в сфере образования и неоднократно награждена почетными грамотами, памятными медалями и орденами.

Как сообщало ИА REGNUM, Кувалдина заняла пост зампреда правительства Ставропольского края в октябре 2013 года. После начала уголовного преследования она была освобождена от должности.

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