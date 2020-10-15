Санкт-Петербург, 15 октября 2020, 16:20 — REGNUM Дирекция Государственного Эрмитажа выбрала нового подрядчика для выполнения реставрационных работ в здании Биржи на Стрелке Васильевского острова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил директор музея Михаил Пиотровский.
По его словам, после того как договор с предыдущим исполнителем контакты был расторгнут, был проведен новый конкурс.
«Мы выгнали предыдущего подрядчика, провели конкурс, где нашелся подрядчик, который сейчас работает. Сейчас идут работы на фасаде», — пояснил директор Эрмитажа.
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Михаил Пиотровский отметил, что работы ведутся небыстро, поскольку их постоянно тормозит то бюрократическая волокита, то ограничения из-за пандемии.
«В документах прописаны сроки, но мы не будем никуда торопиться», — отметил глава учреждения культуры.
Напомним, здание Биржи — объект культурного наследия федерального значения. Оно построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939—2014 годах в нем находился Центральный военно-морской музей.
С 2014 года здание не используется, в нем были проведены противоаварийные мероприятия. В будущем в здании Биржи разместится Музей геральдики из коллекции Эрмитажа.
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