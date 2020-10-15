Челябинск, , 16:11 — REGNUM В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова. Её не стало 15 октября, говорится на странице учреждения в соцсети.

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Как пишут местные СМИ, у женщины был коронавирус. Стал ли он причиной смерти или нет, неизвестно. Коллектив театра скорбит в связи с её кончиной и выражает соболезнования близким и родным.

«Блестящая актриса, талантливый режиссёр, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог… это невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в сообщении театра. Дата и время похорон пока неизвестны.