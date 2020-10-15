Рязань, , 16:06 — REGNUM В Рязани состоялась презентация проектов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», проводимого Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщили 15 октября «Рязанские ведомости».

Рязанская область опубликовала на портале форума 95 проектов по всем направлениям. Лучшие из них будут представлены на финальном этапе мероприятия в ноябре в Сочи.

«Я уверен, что наши идеи займут достойное место в Российском рейтинге АСИ. В этом году у нас было представлено 95 проектов и очень хорошо, что люди хотят предлагать и развивать. Даже если эти идеи не войдут в число лучших по России, мы сможем реализовать их в регионе и представить в качестве лучших региональных практик. Это происходит с начала нулевых годов и у нас уже есть такие региональные практики, которые стали известны на всю страну, — заявил губернатор Николай Любимов.

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