Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM В Свердловской области перестала работать онлайн-запись для посещения многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщают местные жители.

МФЦ Domowenock.cuzya

Как передаёт ИА «Все новости», посетители столкнулись с тем, что их талоны стали недействительными. При входе в МВЦ жителям сказали, что могут принять их лишь по живой очереди.

«Не работает программное обеспечение. Это очень тормозит всю работу», — пожаловалась одна из жительниц Нижнего Тагила.

В контакт-центре МФЦ изданию уточнили, что предварительная запись невозможна по техническим причинам, ведутся работы по восстановлению системы.

Как сообщало ИА REGNUM, весной и летом 2020 года из-за пандемии COVID-19 часть организаций перешли на приём посетителей по предварительной записи.

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