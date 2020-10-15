Клинцы, Брянская область, 15 октября 2020, 16:32 — REGNUM «Лежащий светофор» появился в городе Клинцы Брянской области. Перед переходом установлена специальная светодиодная полоса, привлекающая внимание пешеходов, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального УМВД.
Устройство установили на одном из оживлённых городских перекрёстков. В тротуар вмонтирована светодиодная полоса, которая синхронизирована с обычным светофором. Красный или зелёный сигнал, особенно хорошо заметный в тёмное время суток, поможет пешеходам перейти дорогу.
Это первый подобный светофор в Брянской области.