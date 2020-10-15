Москва, , 15:55 — REGNUM В комитетах Госдумы заговорили о развитии арендного жилья в России. Как заявил 15 октября ИА REGNUM заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин, до сих пор покупка квартиры, даже с привлечением кредитных средств, для многих граждан остается несбыточной мечтой, даже, несмотря на предложенные государством льготные 6,5% .

«В этой ситуации социальное наемное жилье, которое нельзя приватизировать, будет выходом. Согласитесь, что когда у человека нет крыши над головой и уверенности в том, что его неожиданно не выселит арендодатель, говорить о какой-то жизненной стабильности и прибавлении в семье просто невозможно, — отметил Демин. — В Европе и США такой вид жилплощади, к слову, достаточно распространен. В Америке за это активно взялись в 30х — 40х годах прошлого века, тогда требовалось расселить районы, где то и дело возникала социальная напряженность. Люди получали квартиры, работали, заводили семьи. Да, были и промахи у американцев, но, в целом, система работает до сих пор».

По его словам, у съемного соцжилья есть еще один плюс — не возникает необходимости уплаты налога на имущество, так как нет права собственности. А в некоторых странах существует практика, когда арендные платежи за такие квартиры принимаются в качестве налогового вычета. Это неплохая мера поддержки населения.

«Строить подобные объекты тоже непросто. Возведение дома — это не один год, это «длинные деньги» и высокорисковый в наше время проект. Застройщикам потребуется государственная стимуляция для старта работ в виде льгот, спецусловий финансирования и так далее, — подчеркнул Демин. — Другой момент, важно разработать законодательную базу, технические нормативы для такого жилья. О «хрущевках» уже хочется поскорее забыть, а никак не возвращаться к их клонированию в XXI веке. Экономия в данном вопросе не должна отражаться на качестве социального жилья».