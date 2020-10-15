Лондон, , 15:56 — REGNUM Из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Великобритании с 17 октября ужесточаются меры карантинной безопасности. Об этом 15 октября сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе своего выступления в палате общин парламента страны.

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По словам Хэнкока, в Лондоне каждую неделю число выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 увеличивается в два раза и потому необходимо действовать в данный момент, чтобы не прибегать в дальнейшем к более жестким мерам.

«В консультациях с мэром и местными властями мы пришли к мнению о том, что Лондон должен быть помещен на уровень «высокий» (второй уровень в шкале из трех возможных)», — сказал глава минздрава Британии.

Отметим, вторая ступень карантинных ограничений подразумевает запрет на любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях, а также походы в гости. При этом запрещено собираться в группы свыше шести человек и рекомендуется по возможности отказаться от использования общественного транспорта и не жизненно необходимых поездок по городу и стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании за минувшие 24 часа было выявлено свыше 19 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.