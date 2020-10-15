Москва, , 15:52 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отвергает введение цифровой дифференциации для переболевших коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

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«В нашей Конституции прямо указано, что дискриминация граждан по какому-либо признаку недопустима. А именно этого я опасаюсь, ведь от дифференциации до дискриминации — один шаг», — отметил Миронов.

При этом он допускает, что у государства должна быть вся необходимая информация о состоянии здоровья граждан, количестве заболевших и переболевших.

«Но при этом недопустимо какое-либо деление на людей первого и второго сорта и вытекающие из этого нарушения прав граждан», — подчеркнул депутат.

В целом, само выражение «дифференциация граждан» наводит Миронова на аналогию со знаменитой антиутопией Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза», где была цветовая дифференциация штанов.