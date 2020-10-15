Москва, , 15:45 — REGNUM Социально незащищённые категории жителей Москвы получат рублёвые баллы на покупку ноутбуков или компьютеров. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в одной из школ Москвы.

«Классным руководителям школы поручили разослать сообщения о том, что малоимущим и многодетным семьям Москвы предоставят возможность бесплатно получить ноутбуки или компьютеры для проведения дистанционных уроков. Обратиться за такой помощью можно будет в один из районных семейных центров: там предоставят баллы на карту москвича в размере 18 тысяч», — сказал собеседник агентства.

По его словам, один такой балл равняется одному рублю. Таким образом, у социально незащищённых семей появится возможность приобрести необходимую для дистанционного образования технику на сумму до 18 тысяч рублей бесплатно. При этом отмечается, что к указанной сумме можно будет добавить денежный эквивалент для приобретения более качественной техники.