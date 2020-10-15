Махачкала, , 17:50 — REGNUM Носителей патогенного стафилококка выявили в Дагестане при обследовании пищеблоков детских садов Махачкалы после массового отравления детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе правительства республики по итогам заседания региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Напомним, с 8 по 11 октября в Махачкале, по данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, было выявлено 75 случаев заболевания воспитанников детских садов города острой кишечной инфекцией (ОКИ). Больше половины пострадавших детей были госпитализированы, а все дошкольные учреждения города с 12 октября закрыли на три дня.

В ходе заседания комиссии и. о. руководителя республиканского Роспотребнадзора Ирина Алжанбекова доложила о предварительных данных эпидрасследования. Предполагается, что путь передачи инфекции пищевой.

«При обследовании персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка. Носители отстранены от работы до санации», — сообщила Алжанбекова.

При исследовании продукции выявлены пробы, несоответствующие нормам по микробиологическим показателям. Обнаружен и ряд нарушений в самих пищеблоках детских садов, связанных с несоблюдением санитарных норм. Проведение противоэпидемических мероприятий, а также эпидрасследование продолжаются.

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