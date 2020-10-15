Стокгольм, , 15:43 — REGNUM 15 октября государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл проводит пресс-конференцию, посвященную эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Его заявления передает в режиме реального времени новостное агентство SVT Nyheter.

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»По вашему мнению, Швеция находится в состоянии второй волны?», — спросили Тегнелла журналисты.

«Нет», — ответил эпидемиолог.

По его мнению, ситуация с второй волной в настоящее время наиболее характерна для таких европейских стран, как Франция и Испания. Относительно второй волны пандемии в Нидерландах Тегнелл высказался с долей сомнения.

На вопрос журналистов, что подразумевает сам Тегнелл под «второй волной», прямого ответа он не дал, заявив только, что с распространением коронавируса нужно бороться на постоянной основе.

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