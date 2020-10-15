Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону выставочный центр «ДонЭкспоцентр» могут переоборудовать под провизорный госпиталь для пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 октября сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

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"Если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, мы рассматриваем несколько вариантов для открытия провизорных коек. Один — это использование площадей «Донэкспоцентра». На 7 тыс. кв. метров можно развернуть около 750 коек и сделать провизорный госпиталь, с которого уже потом определять маршрутизацию в COVID-госпитали», — уточнила глава ведомства.

В настоящее время лечение в стационарах получают 2 тыс. 20 пациентов с COVID-19, из них 144 человека находятся в тяжёлом состоянии. Ранее также сообщалось о всплеске заболеваемости внебольными пневмониями.